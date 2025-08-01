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Кисаков: Ист-Кост — это грань, через которую я точно не переступлю

Кисаков: Ист-Кост — это грань, через которую я точно не переступлю
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Нападающий московского «Динамо» Александр Кисаков заявил, что не поехал бы играть в лигу Восточного побережья (ECHL).

– Они могли отправить тебя в тот же Ист-Кост, чтобы ты мог хотя бы получать игровую практику?
– Может, и могли, но мы с агентом сразу обговорили, что в Ист-Кост я не поеду.

– Потому что там настолько грязный хоккей, что чуть ли не «убийства» происходят?
– Не скажу про «убийства». Но там действительно грязный хоккей. Для меня это грань, через которую я точно не переступлю. Мы это обсуждали ещё в тот момент, когда я только приехал в Америку: никакого Ист-Коста, — сказал Кисаков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Кисаковым читайте на «Чемпионате»:
«В «Баффало» принесли извинения. Мне что от них?» Россиянин вернулся в «Динамо» из США
Эксклюзив
«В «Баффало» принесли извинения. Мне что от них?» Россиянин вернулся в «Динамо» из США
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