Кисаков: Ист-Кост — это грань, через которую я точно не переступлю

Нападающий московского «Динамо» Александр Кисаков заявил, что не поехал бы играть в лигу Восточного побережья (ECHL).

– Они могли отправить тебя в тот же Ист-Кост, чтобы ты мог хотя бы получать игровую практику?

– Может, и могли, но мы с агентом сразу обговорили, что в Ист-Кост я не поеду.

– Потому что там настолько грязный хоккей, что чуть ли не «убийства» происходят?

– Не скажу про «убийства». Но там действительно грязный хоккей. Для меня это грань, через которую я точно не переступлю. Мы это обсуждали ещё в тот момент, когда я только приехал в Америку: никакого Ист-Коста, — сказал Кисаков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.