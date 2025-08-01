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Новичок «Динамо»: моя цель — только КХЛ, нужно закрепиться в команде

Новичок «Динамо»: моя цель — только КХЛ, нужно закрепиться в команде
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Находящийся на просмотровом контракте нападающий московского «Динамо» Александр Кисаков заявил о своей главной цели на предстоящий сезон.

– Сейчас главная задача – вернуть вкус к игре, ведь за три года сыграл всего 93 официальных матча?
– Нет такого, что я потерял вкус к игре или забыл, как играть в хоккей. Повторюсь, что тренировочный процесс был основан на играх.

– Но все знают, что никакая тренировка не заменит игру?
– Конечно, не заменит. Но в конце сезона мне дали провести несколько матчей перед плей-офф. По сути, мой сезон закончился в конце мая, 25-го числа. Потом был отдых – всего неделя-полторы. Приехал в Москву и сразу же начал тренироваться. Поэтому по хоккею соскучиться не успел.

– Тебя мотивирует история Даниила Гутика, который круто прогрессирует в последние годы и уже в прошлом сезоне КХЛ выбил больше 50 очков за регулярку?
– Да я в Гутике никогда не сомневался (смеётся). Он всегда был очень техничным игроком. Знал, что у него всё получится на 100 процентов.

– Как ты сам для себя формулируешь главную цель на новый сезон?
– Не могу сказать, что у меня есть какая-то конкретная цель. Нужно закрепиться в команде, стабильно играть и набирать очки.

– Закрепиться в главной команде «Динамо»?
– Безусловно. Моя цель – только КХЛ, — сказал Кисаков в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Кисаковым читайте на «Чемпионате»:
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