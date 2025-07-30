Никлас Бекстрём ответил на вопрос о своей зарплате в шведском «Брюнесе»

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём ответил на вопрос о своей зарплате в шведском «Брюнесе». Напомним, форвард подписал контракт с клубом 28 июля.

«Можете пойти в налоговую инспекцию. Йохан Альцен (спортивный директор «Брюнеса». — Прим. «Чемпионата»), вероятно, сможет ответить на этот вопрос. Никаких излишеств. Я играю ради радости и любви к хоккею и клубу», — приводит слова Бекстрёма Aftonbladet.

Бекстрём провёл юношеские годы в «Брюнесе» и прошёл путь от команды до 16 лет до основной, где дебютировал в сезоне-2004/2005. За свою карьеру в НХЛ он набрал 1033 очка (271+762) в 1105 играх регулярного чемпионата. Кроме того, в 142 играх плей-офф он набрал 87 очков. В 2018 году Бекстрём завоевал Кубок Стэнли.