Поспишил высказался о новом контракте с «Калгари» на общую сумму $ 7,5 млн

Словацкий форвард Мартин Поспишил прокомментировал новый трёхлетний контракт с «Калгари Флэймз» на общую сумму $ 7,5 млн. Кэпхит составил $ 2,5 млн.

«Сразу после окончания сезона я разговаривал со своим агентом, и он сказал, что есть возможность подписать контракт с «Калгари» после 1 июля. Он спросил меня, хочу ли я сделать это сейчас или подождать. Я ответил, что если «Флэймз» проявят интерес, то с удовольствием подпишу контракт до начала сезона. Я рад, что соглашение подписано и с нетерпением жду начала сезона.

Я чувствую себя в Калгари очень хорошо, это как мой второй дом. В прошлом году нам немного не повезло, мы не попали в плей-офф. Работа ещё не закончена, надеюсь, в этом году мы сможем продвинуться вперёд», — цитирует Поспишила сайт «Калгари».