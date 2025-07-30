«Им было не до шуток». Экс-форвард сборной Казахстана Уппер — о матче с Россией на ОИ-2006

Бывший нападающий сборной Казахстана Дмитрий Уппер высказался о матче с национальной командой России на Олимпиаде 2006 года. Россия одержала победу с минимальным счётом 1:0.

– Самый для вас памятный турнир или матч за сборную? Например, матч со сборной России на Олимпиаде в Турине, когда в воротах играли Еремеев и Набоков. Вы в одной из контратак убежали один на один с Набоковым.

– Олимпиада в Турине оставила яркий след в моей карьере. Особенно в Олимпийской деревне, где ты можешь запросто сидеть за одним обеденным столом вместе со звёздами мирового спорта. Было много звёзд НХЛ, которых можешь видеть не только на льду. Матч против сборной России получился очень упорным.

– Не шутили после матча с игроками сборной России?

– Нет, они, наверное, выдохнули после матча, что выиграли у нас с минимальным счётом. Им было не до шуток (смеётся), — цитирует Уппера Metaratings.