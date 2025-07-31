«Клуб к этому шёл все последние годы». Экс-защитник НХЛ — о долгах «Салавата Юлаева»

Генеральный менеджер ХК «Гранит», бывший защитник клубов НХЛ Андрей Зюзин поделился мыслями о долгах «Салавата Юлаева».

«Вижу в эти дни, что Республика гудит – уж очень серьёзные долги у главного клуба Башкортостана, кредиторы стоят в очереди. Понятно, что «Салават Юлаев» – витрина всего спорта Республики, его курирует глава Башкортостана, так что утонуть в долгах «Салавату» не дадут. Но, честно говоря, для хоккейных людей такие проблемы – не сюрприз, клуб к этому шёл все последние годы.

Работая в молодёжном хоккее России, видел, где что провисает. Без хоккейной вертикали любой клуб обречен – какая бы ставка на легионеров не делалась бы. Год-два на иностранцах можно проехать, но без молодёжной подпитки всё это лишь заплатки, на короткое время. И очень дорогое удовольствие, за которое рано или поздно придётся платить.

Посмотрите, в прошлом сезоне «Торос» впервые не вышел в плей-офф ВХЛ, а «Толпар» доигрался до Серебряного дивизиона МХЛ. Плюс получили непонятный допинговый скандал. И это мы говорим о командах, которые многие годы были в элите своих лиг – и регулярно подпитывали главный клуб, «Салават Юлаев». А ведь нет ничего рентабельнее, чем запустить эту вертикаль, особенно на фоне трат на легионеров», — цитирует Зюзина Russia-Hockey.