Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Авангарда» назвал плюс в исключении «Витязя» из КХЛ

Генменеджер «Авангарда» назвал плюс в исключении «Витязя» из КХЛ
Комментарии

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался об исключении «Витязя» из КХЛ. Подмосковный клуб не будет участвовать в следующем сезоне КХЛ из-за финансовых проблем.

«С одной стороны, изменения в чемпионате можно назвать позитивными, но, с другой стороны, это не очень. Я против, конечно, чтобы команды уходили из КХЛ, как это произошло с «Витязем». Огромное количество специалистов, тренеров, хоккеистов и персонала от техников до видеооператоров потеряло работу. Это всё печально. Но так произошло.

С другой стороны, уменьшение числа команд может увеличить уровень конкуренции в КХЛ и внутри команд. Мы следили за игроками «Витязя». У нас был интерес, но не смогли ни с кем договориться, к сожалению», — приводит слова Сопина «Советский спорт».

Материалы по теме
«Почему все решили, что Буше осенью должны уволить?» Генменеджер «Авангарда» всё объяснил
Эксклюзив
«Почему все решили, что Буше осенью должны уволить?» Генменеджер «Авангарда» всё объяснил
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android