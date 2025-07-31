Генменеджер «Авангарда» назвал плюс в исключении «Витязя» из КХЛ

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался об исключении «Витязя» из КХЛ. Подмосковный клуб не будет участвовать в следующем сезоне КХЛ из-за финансовых проблем.

«С одной стороны, изменения в чемпионате можно назвать позитивными, но, с другой стороны, это не очень. Я против, конечно, чтобы команды уходили из КХЛ, как это произошло с «Витязем». Огромное количество специалистов, тренеров, хоккеистов и персонала от техников до видеооператоров потеряло работу. Это всё печально. Но так произошло.

С другой стороны, уменьшение числа команд может увеличить уровень конкуренции в КХЛ и внутри команд. Мы следили за игроками «Витязя». У нас был интерес, но не смогли ни с кем договориться, к сожалению», — приводит слова Сопина «Советский спорт».