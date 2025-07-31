Зюзин рассказал, за счёт чего «Салават Юлаев» может преодолеть финансовый кризис

Генеральный менеджер ХК «Гранит», бывший защитник клубов НХЛ Андрей Зюзин рассказал, как «Салават Юлаев» может преодолеть финансовый кризис. На данный момент уфимский клуб имеет значительные долги, а будущее легионеров в клубе под вопросом.

— Видите выход из уфимского кризиса?

— Налаженная хоккейная вертикаль – это подушка безопасности любого клуба, она срабатывает именно в непростые финансовые времена. А у «Салавата» её нет, хотя Башкортостан – один из самых хоккейных регионов страны, на коньках – едва ли не каждый мальчишка.

Пример Вязового, Жарковского и других молодых талантов говорит о том, что у хоккея Башкортостана по-прежнему огромный потенциал. Но кровь из носу нужно налаживать системную работу внутри вертикали и, как следствие, постоянное воспроизводство игроков. Ещё сезон на таланте тренерского штаба «Салават» может вытянуть, но в нынешней ситуации первый раунд – это абсолютный потолок команды, план-максимум. При нынешнем положении дел дальше будет всё сложнее и сложнее, а плей-офф станет несбыточной мечтой, — цитирует Зюзина Russia-Hockey.