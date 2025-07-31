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Зюзин рассказал, за счёт чего «Салават Юлаев» может преодолеть финансовый кризис

Зюзин рассказал, за счёт чего «Салават Юлаев» может преодолеть финансовый кризис
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Генеральный менеджер ХК «Гранит», бывший защитник клубов НХЛ Андрей Зюзин рассказал, как «Салават Юлаев» может преодолеть финансовый кризис. На данный момент уфимский клуб имеет значительные долги, а будущее легионеров в клубе под вопросом.

— Видите выход из уфимского кризиса?
— Налаженная хоккейная вертикаль – это подушка безопасности любого клуба, она срабатывает именно в непростые финансовые времена. А у «Салавата» её нет, хотя Башкортостан – один из самых хоккейных регионов страны, на коньках – едва ли не каждый мальчишка.

Пример Вязового, Жарковского и других молодых талантов говорит о том, что у хоккея Башкортостана по-прежнему огромный потенциал. Но кровь из носу нужно налаживать системную работу внутри вертикали и, как следствие, постоянное воспроизводство игроков. Ещё сезон на таланте тренерского штаба «Салават» может вытянуть, но в нынешней ситуации первый раунд – это абсолютный потолок команды, план-максимум. При нынешнем положении дел дальше будет всё сложнее и сложнее, а плей-офф станет несбыточной мечтой, — цитирует Зюзина Russia-Hockey.

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