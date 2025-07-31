The Athletic назвал 10 лучших контрактов игроков НХЛ

Американское издание The Athletic определило рейтинг 10 лучших контрактов игроков Национальной хоккейной лиги.

Рейтинг отражает выгоду клуба исходя из прогнозируемой стоимости каждого игрока. Способ измерения заключается в сравнении чистого рейтинга игрока и ожидаемой зарплаты, связанной с ним, с текущим контрактом игрока. Речь идёт о будущей стоимости сделки с учётом эффекта возраста, основанного на компенсациях игрокам, и ожидаемого роста зарплаты. Примечательно, что российских хоккеистов в представленном рейтинге не оказалось.

Первое место в рейтинге занял нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз, который в 2022 году подписал восьмилетнее соглашение на $ 64 млн. На втором месте рейтинга расположился Брэндон Хагель из «Тампа-Бэй Лайтнинг» ($ 6,5 млн на семь лет), замкнул тройку лидеров игрок «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис ($ 7,4 млн на семь лет). Четвёртое место — форвард «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт ($ 8,6 млн на семь лет). Пятое — нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон ($ 12,6 млн на шесть лет).

Шестое место — форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль ($ 14 млн на восемь лет). Седьмое — нападающий «Юты Мамонт» Дилан Гюнтер ($ 7,1 млн на восемь лет). Восьмое — форвард «Детройт Ред Уингз» Лукас Рэймонд ($ 8,1 млн на семь лет). Девятое — нападающий «Миннесоты Уайлд» Мэтт Болди ($ 7 млн на пять лет). Замкнул десятку форвард «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле ($ 8,4 млн на шесть лет).