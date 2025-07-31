Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг-младший рассказал о спорах с братом Романом о спорте номер один в России

Ротенберг-младший рассказал о спорах с братом Романом о спорте номер один в России
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг-младший рассказал о спорах со своим братом Романом Ротенбергом о спорте номер один в России. Ранее Роман был главным тренером СКА, а в межсезонье стал первым вице-президентом ФХР и членом совета директоров московского «Динамо».

«Я своего брата очень люблю. Он является для меня большим примером, очень много мне помогал в детстве, сейчас мы постоянно на связи. Честно, он провёл огромную работу в Петербурге, думаю, что люди оценят её чуть-чуть попозже. Сейчас принято решение, что Роман входит в совет директоров хоккейного клуба «Динамо».

Я считаю, что «Динамо» сильно повезло. Роман Борисович – профессионал самой высокой категории. Он умеет добиваться результата, я желаю ему всего самого наилучшего. Вы сравнили нас. Он сейчас также будет заниматься детско-юношеским хоккеем, я тоже занимаюсь детско-юношеским футболом.

У нас сейчас будет много интересных дискуссий, хотя уже часто дискутируем. Я считаю, что спортом номер один в России является футбол, а Роман Борисович считает, что это хоккей. У нас бывают дискуссии на эту тему, но повторю, что всегда буду поддерживать своего брата, если что-то нужно от меня, он знает, что я рядом, всегда буду его тылом», – цитирует Ротенберга ТАСС.

Материалы по теме
Эксклюзив
Ротенберг-старший: Борису — респект и уважение, горжусь своими детьми
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android