Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о переходе нападающего Николая Коваленко в ЦСКА. Прошлый сезон форвард провёл в НХЛ.

«Коваленко в «Торпедо» мне очень нравился, но он больше похож не на меня, а на своего отца и бывшего армейца Андрея Коваленко. Отличное усиление. Я так понимаю, что новый тренерский штаб выразил большое желание увидеть Коваленко в команде. Это желание было выполнено руководством. Думаю, это не самое лёгкое дело – забрать молодого хоккеиста у НХЛ, но всё получилось, – цитирует Михайлова Russia-Hockey.ru.

25-летний Коваленко дебютировал в КХЛ в сезоне-2017/2018. Всего в лиге он сыграл 304 матча за «Локомотив», «Ак Барс» и «Торпедо», набрав 158 (62+96) очков при показателе полезности «+45». Сезон-2024/2025 Николай провёл в Северной Америке. В 57 матчах за «Сан-Хосе» и «Колорадо» он набрал 20 (7+13) очков. На молодёжном уровне нападающий выигрывал Кубок Харламова в составе «Локо».