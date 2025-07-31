«Ак Барс» подписал контракт с защитником Никитой Евсеевым на два года. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, сезон-2025/2026 защитник проведёт в «Амуре» на правах аренды.

21-летний Евсеев в прошлом сезоне провёл за «Ак Барс» 38 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и отметился голом и результативной передачей с показателем полезности «+2». Всего в КХЛ игрок обороны провёл 127 матчей и отметился 16 очками — забросил восемь шайб и отдал восемь результативных передач с показателем полезности «+19».

Евсеев получил травму в начале февраля и выбыл из строя до конца сезона-2024/2025.