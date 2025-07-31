«Сибирь» расторгла контракт с защитником Ильёй Морозовым. Контракт с хоккеистом расторгнут по инициативе новосибирского клуба.

26-летний Морозов – воспитанник «Сибири». За родной клуб дебютировал в сезоне-2017/2018 и провёл 432 матча, в которых набрал 66 очков — забросил 24 шайбы и отдал 42 результативные передачи с показателем полезности «-8».

В прошлом сезоне Морозов провёл 58 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге и набрал 11 очков — забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач с показателем полезности «-8». В плей-офф на счету защитника два матча без очков.