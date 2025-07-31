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Вратарь «Монреаля» рассказал, как поплатился за провокации игроков «Вашингтона» в плей-офф

Вратарь «Монреаля» рассказал, как поплатился за провокации игроков «Вашингтона» в плей-офф
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Вратарь «Монреаль Канадиенс» Якуб Добеш высказался о дебютном матче в плей-офф НХЛ в третьей игре серии с «Вашингтон Кэпиталз» (6:3). Стоя на скамейке запасных, вратарь провоцировал игроков «Кэпиталз», а в середине второго периода ему пришлось выйти на лёд после травмы основного вратаря Сэма Монтембо. Добеш признался, что его излишняя самоуверенность на скамейке запасных быстро обернулась против него.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
26 апреля 2025, суббота. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
6 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Рой, Сандин) – 03:20     1:1 Каррье (Ньюхук, Эванс) – 19:07     2:1 Судзуки – 28:37 (pp)     2:2 Чикран (Манджапане, Эллер) – 30:47     3:2 Кофилд (Хатсон) – 39:51     3:3 Овечкин (Строум, Бовиллье) – 42:39     4:3 Дворак (Савар, Армиа) – 44:17     5:3 Слафковски (Кофилд) – 53:23     6:3 Ньюхук (Галлахер, Мэтисон) – 57:35 (pp)    

«Первые пять минут соперник был со мной определённо невежлив. Это было безумие. В тот момент я нервничал сильнее всего в жизни. Но мы победили. Я ничего такого уж плохого не сказал, так что не понимаю, почему они на меня так обозлились. Но, похоже, что это сработало. Однако я перестал кричать в четвёртой игре и просто молчал», — цитирует Добеша RMNB.

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