Вратарь «Монреаля» рассказал, как поплатился за провокации игроков «Вашингтона» в плей-офф

Вратарь «Монреаль Канадиенс» Якуб Добеш высказался о дебютном матче в плей-офф НХЛ в третьей игре серии с «Вашингтон Кэпиталз» (6:3). Стоя на скамейке запасных, вратарь провоцировал игроков «Кэпиталз», а в середине второго периода ему пришлось выйти на лёд после травмы основного вратаря Сэма Монтембо. Добеш признался, что его излишняя самоуверенность на скамейке запасных быстро обернулась против него.

«Первые пять минут соперник был со мной определённо невежлив. Это было безумие. В тот момент я нервничал сильнее всего в жизни. Но мы победили. Я ничего такого уж плохого не сказал, так что не понимаю, почему они на меня так обозлились. Но, похоже, что это сработало. Однако я перестал кричать в четвёртой игре и просто молчал», — цитирует Добеша RMNB.