Губернатор Нижегородской области рассказал о ходе строительства новой арены для «Торпедо»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул важность создания новых спортивных объектов в регионе и заявил, что строительство нового ледового дворца близко к завершению. Новый дворец станет домашней ареной для «Торпедо» в КХЛ.

«Чтобы спорт стал ещё доступнее, продолжаем вводить новые спортивные объекты. За прошлый год их было 18. Помимо них, капитально отремонтировано ещё четыре объекта. Завершается строительство Ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде. Фактическая строительная готовность сейчас составляет 93%. После ввода арены в эксплуатацию сформируется окончательный облик Стрелки в её современном виде», — цитирует Никитина официальный сайт правительства Нижегородской области.