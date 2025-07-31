В новом сезоне МХЛ клубы Запада и Востока сыграют между собой

1 августа будет опубликован календарь Молодёжной хоккейной лиги на сезон-2025/2026. Главным нововведением в нём станут матчи между командами из разных конференций. Это стратегический шаг развития МХЛ, который подарит новые противостояния между равными соперниками с Запада и Востока.

«Золотые» и «Серебряные» дивизионы разделены на подгруппы по результатам сезона-2024/2025 – это гарантирует, что в каждой подгруппе находятся соперники сопоставимой силы. Команды сыграют по два матча (дома и в гостях) с каждым соперником из аналогичной подгруппы другой конференции. Новые противостояния Запада с Востоком усилят конкуренцию и подарят болельщикам противостояния, которые раньше были возможны только в плей-офф.

Фото: МХЛ