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Источник: ХК «Локомотив» не сделал чемпионские перстни Игорю Никитину и его штабу

Источник: ХК «Локомотив» не сделал чемпионские перстни Игорю Никитину и его штабу
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Ярославский «Локомотив» не изготовил чемпионские перстни для тренера Игоря Никитина и его штаба в связи с завоеванием Кубка Гагарина в сезоне‑2024/2025, сообщает «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что «Локомотив» не пригласил бывший тренерский штаб на чемпионский парад, который пройдёт 3 августа в Ярославле. В июне тренерский штаб, состоящий из пяти специалистов, подписал контракты с ЦСКА. В тренерском штабе ярославцев состояли Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов, Антон Курьянов и Дмитрий Пирожков.

29 июля «Локомотив» объявил новый тренерский штаб, куда вошли Боб Хартли, Дмитрий Рябыкин, Сергей Звягин, Андрей Малков, Георгий Кошель, Вячеслав Гусов и Дмитрий Красоткин.

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Источник: ХК «Локомотив» не позвал Никитина и бывший штаб на чемпионский парад
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