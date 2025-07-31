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Генменеджер «Авангарда»: перчинка в противостоянии с «Локомотивом» есть и без Боба Хартли

Генменеджер «Авангарда»: перчинка в противостоянии с «Локомотивом» есть и без Боба Хартли
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Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о назначении Боба Хартли на пост главного тренера «Локомотива». Канадский специалист выигрывал Кубок Гагарина с «Авангардом» в 2021 году.

«Я думаю, что перчинка в противостоянии с «Локомотивом» уже есть и без Боба Хартли. Мы два сезона играли по семь матчей против них в плей-офф. Дальше проходил «Локомотив». Эти матчи были украшением Кубка Гагарина. Многие специалисты называли эту серию скрытым финалом.

Боб Хартли не чужой человек для нашей команды. Но прошло много времени. Команда вернулась в Омск из Балашихи. Но определённый тон это может задать», — приводит слова Сопина «Советский спорт».

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