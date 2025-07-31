«Адмирал» объявил об обновлении в тренерском штабе команды

Специалист Дмитрий Катаев вошёл в тренерский штаб «Адмирала», сообщает официальный сайт клуба. В прошлом сезоне возглавлял ташкентский «Хумо», выступающий в чемпионате Казахстана.

35-летний специалист в командах мастеров начал работать с сезона-2019/2020, войдя в тренерский штаб ORG из ВХЛ. Спустя два сезона возглавил «Арлан» из чемпионата Казахстана. На второй год работы в клубе добился чемпионства и был признан лучшим тренером сезона Pro Hokei Ligasy.

В прошедшем сезоне «Адмирал» завершил регулярный чемпионат на восьмом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф дальневосточный клуб в шести матчах уступил челябинскому «Трактору».