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Ретроформа матча звёзд мирового хоккея объединит карьерные вехи Павла Дацюка

Ретроформа матча звёзд мирового хоккея объединит карьерные вехи Павла Дацюка
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Ретроформа матча звёзд мирового хоккея объединит карьерные вехи Павла Дацюка. 30 августа в Екатеринбурге пройдёт прощальный матч Дацюка с участием российских звёзд хоккея.

Свитеры, в которых выйдут на лёд «УГМК-Арены» в Екатеринбурге прославленные хоккеисты, имеют характерный воротник и шнуровку формы 70-80-х годов, выполнены в бордовом и бежевом цветах и объединяют в себе дизайн игровых маек, в которых играл Павел Дацюк в США и в России.

Фото: «Автомобилист»

Фото: «Автомобилист»

Вдохновением для игровых джерси стала легендарная форма Зимней классики НХЛ 2014 года, в которой Павел Дацюк сыграл за «Детройт Ред Уингз». Подобная цветовая гамма используется в атрибутике ХК «Автомобилист» — родного клуба Павла в Екатеринбурге. Таким образом, игровая форма, изготовленная специально к матчу, станет своеобразным мостом между периодом карьеры в Детройте и уральскими корнями.

Кроме того, игровые джерси будут украшены характерным для уральского народного искусства орнаментом. Ещё одной особенностью станет специальное «волшебное» покрытие, эффект от которого смогут увидеть зрители во время предматчевого шоу.

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