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«Никаких обид не должно быть». Фетисов поддержал решение «Локомотива» по Никитину

«Никаких обид не должно быть». Фетисов поддержал решение «Локомотива» по Никитину
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Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов оценил решение хоккейного клуба «Локомотив» не приглашать на чемпионский парад бывший тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным.

«При всём уважении к Игорю Никитину такое решение «Локомотива» угадывалось, всё логично, никаких обид не должно быть. Со стороны «Локомотива» реакция понятная и адекватная. Было понимание того, что такое могло произойти, и не просчитывать этот вариант было невозможно. Не стоит говорить, правильно ли или неправильно сделал «Локомотив». Он сделал так, как посчитал нужным. Наверняка есть разговоры по этому поводу.

С точки зрения спортивного принципа и морали Никитину, по моему мнению, надо было доработать этот контракт, а потом уже принимать решение. Разговоры об этом шли, Игорь был у меня на программе. Я был рад услышать его правила жизни, об игре, и такой вопрос я задавать не стал, тогда всё это было слухами», — цитирует Фетисова ТАСС.

Ранее стало известно, что «Локомотив» не изготовил чемпионские перстни для тренера Игоря Никитина и его штаба в связи с завоеванием Кубка Гагарина в сезоне‑2024/2025.

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Источник: ХК «Локомотив» не сделал чемпионские перстни Игорю Никитину и его штабу
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