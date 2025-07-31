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«Надо быть выше мелкопакостных обид». Плющев о неприглашении Никитина на чемпионский парад

«Надо быть выше мелкопакостных обид». Плющев о неприглашении Никитина на чемпионский парад
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о решении «Локомотива» не изготавливать чемпионские перстни для тренера Игоря Никитина и его штаба в связи с завоеванием Кубка Гагарина в сезоне‑2024/2025. В межсезонье тренерский штаб перешёл в ЦСКА.

«Да, это тренерский штаб уже другой команды, но эти специалисты выиграли первый Кубок Гагарина для Ярославля. Не знаю, как они расставались, но надо быть выше мелкопакостных обид. Не давать перстень – это всё равно что человек заслужил медаль и её не дали! Для меня это странный шаг. Детские обиды какие-то.

Тренер впервые привёл команду к Кубку Гагарина, а «Локомотив» очень долго шёл к этому трофею. И теперь лишить тренера-чемпиона перстня… Это же память, история и культура!» – цитирует Плющева Legalbet.

3 августа в Ярославле пройдёт чемпионский парад без участия Никитина и бывшего тренерского штаба «Локомотива».

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Источник: ХК «Локомотив» не сделал чемпионские перстни Игорю Никитину и его штабу
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