«Надо быть выше мелкопакостных обид». Плющев о неприглашении Никитина на чемпионский парад

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался о решении «Локомотива» не изготавливать чемпионские перстни для тренера Игоря Никитина и его штаба в связи с завоеванием Кубка Гагарина в сезоне‑2024/2025. В межсезонье тренерский штаб перешёл в ЦСКА.

«Да, это тренерский штаб уже другой команды, но эти специалисты выиграли первый Кубок Гагарина для Ярославля. Не знаю, как они расставались, но надо быть выше мелкопакостных обид. Не давать перстень – это всё равно что человек заслужил медаль и её не дали! Для меня это странный шаг. Детские обиды какие-то.

Тренер впервые привёл команду к Кубку Гагарина, а «Локомотив» очень долго шёл к этому трофею. И теперь лишить тренера-чемпиона перстня… Это же память, история и культура!» – цитирует Плющева Legalbet.

3 августа в Ярославле пройдёт чемпионский парад без участия Никитина и бывшего тренерского штаба «Локомотива».