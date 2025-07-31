«Питтсбург Пингвинз» поздравил нападающего Евгения Малкина с 39-летием

Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» поздравила российского нападающего клуба Евгения Малкина с 39-летием.

Фото: «Питтсбург Пингвинз»

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, вместе с клубом он трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил 16 голов и сделал 34 результативные передачи. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Малкин сыграл 1231 встреч, в которых забросил 514 шайб и отдал 832 результативные передачи.

Ранее аналитик НХЛ Майк Рапп в эфире NHL Network предположил, как на «Питтсбург Пингвинз» скажется возможный уход российского нападающего Евгения Малкина.