Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Питтсбург Пингвинз» поздравил нападающего Евгения Малкина с 39-летием

«Питтсбург Пингвинз» поздравил нападающего Евгения Малкина с 39-летием
Комментарии

Пресс-служба «Питтсбург Пингвинз» поздравила российского нападающего клуба Евгения Малкина с 39-летием.

Фото: «Питтсбург Пингвинз»

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, вместе с клубом он трижды становился обладателем Кубка Стэнли. В прошедшем сезоне россиянин провёл 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забил 16 голов и сделал 34 результативные передачи. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги Малкин сыграл 1231 встреч, в которых забросил 514 шайб и отдал 832 результативные передачи.

Ранее аналитик НХЛ Майк Рапп в эфире NHL Network предположил, как на «Питтсбург Пингвинз» скажется возможный уход российского нападающего Евгения Малкина.

Материалы по теме
Аналитик НХЛ предположил, как на «Питтсбурге» скажется возможный уход Малкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android