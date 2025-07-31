Нападающий Рафаэль Бикмуллин подписал пробный контракт с «Сочи»

Нападающий Рафаэль Бикмуллин подписал пробный контракт с ХК «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что в начале июля с форвардом пробное соглашение расторгла «Лада». 27-летний нападающий в минувшем сезоне сыграл 45 матчей в чемпионате КХЛ. В этих встречах он записал на свой счёт 7 (5+2) очков при показателе полезности «-2». Всего в рамках КХЛ Бикмуллин провёл 296 матчей, где набрал 76 (41+35) очков.

Напомним, 19 июля 2025 года «Сочи» принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером Вячеславом Козловым и его ассистентом Александром Савченковым. Козлов был назначен на пост главного тренера 3 июня 2025 года.