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Кросби и Маккиннон посетили вечеринку Маршана с Кубком Стэнли

Кросби и Маккиннон посетили вечеринку Маршана с Кубком Стэнли
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Капитан «Питтсбург Пинвгинз» Сидни Кросби и нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон посетили вечеринку форварда «Флориды Пантерз» Брэда Маршана с Кубком Стэнли. Фотографию хоккеистов опубликовал Маккиннон на своей странице в социальной сети.

Фото: Страница Маккиннона в соцсети

Маршан всю карьеру НХЛ играл в составе «Бостон Брюинз», но присоединился к «Пантерз» в результате обмена в марте 2025 года. Всего за «Флориду» в 23 матчах Кубка Стэнли у Маршана 20 (10+10) результативных действий и победа в турнире. Брэд также взял Кубок Стэнли с «Бостоном» в 2011 году.

Напомним, ранее Маршан подписал соглашение с «Флоридой» на шесть лет с кэпхитом в $ 5,5 млн.

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