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Защитник Динар Хафизуллин подписал контракт с «Нефтехимиком»

Защитник Динар Хафизуллин подписал контракт с «Нефтехимиком»
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«Нефтехимик» заключил однолетний контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина, защитником Динаром Хафизуллиным. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба. Напомним, вчера, 30 июля, «Салават Юлаев» объявил об уходе Хафизуллина из команды.

Хафизуллин выступал за «Салават Юлаев» с июля 2023 года. За это время защитник провёл 152 матча, в которых набрал 57 (6+51) очков. В сезоне-2024/2025 Хафизуллин стал лучшим бомбардиром-защитником команды, а также завоевал бронзовую медаль КХЛ-2024/2025. В прошедшей регулярке 36-летний Хафизуллин набрал 24 (0+24) очка в 65 встречах. Хафизуллин является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе санкт-петербургского СКА (2015, 2017).

Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Динар сыграл 826 матчей, в которых набрал 232 (45+187) очка.

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