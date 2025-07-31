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The Athletic назвал пять россиян НХЛ, которые должны попасть в Зал славы в первую очередь

Журналист Питер Бо в статье на сайте The Athletic представил список хоккеистов Национальной хоккейной лиги, которые должны попасть в Зал славы в первую очередь после завершения карьеры.

В список попали пять российских хоккеистов: вратари Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и нападающие Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»), Никита Кучеров («Тампа»).

Кроме россиян, в данный список вошли Сидни Кросби («Питтсбург»), Патрик Кейн («Детройт Ред Уингз»), Анже Копитар («Лос-Анджелес Кингз»), Стивен Стэмкос («Нэшвилл Предаторз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»), Эрик Карлссон («Питтсбург»), Виктор Хедман («Тампа»), Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Джонатан Куик («Нью-Йорк Рейнджерс»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»).