Состав «Авангарда» пополнит 28-летний экс-нападающий «Северстали» Котляревский

Состав ХК «Авангард» пополнит 28-летний нападающий Михаил Котляревский. Игрок перейдёт в омский клуб в результате обмена с «Северсталью». Череповецкая команда получит денежную компенсацию, контракт с Михаилом будет заключён на три года. Об этом сообщает пресс-служба «ястребов». Также в рамках сделки «Авангард» получил спортивные права на нападающего Дениса Почивалова.

В сезоне-2024/2025 форвард провёл 71 матч за «Трактор» и «Северсталь», набрал 35 (20+15) очков при показателе полезности «+4».

«Михаил – габаритный праворукий нападающий, впечатляющий своей физической подготовкой. Несмотря на свою комплекцию, Котляревский демонстрирует высокую скорость и отличную манёвренность на льду, также обладает мощным и точным броском. Плюс Михаил – командный игрок с бойцовским характером», — заявил генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.