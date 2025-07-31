Билялетдинов: Ротенберг создал команду МХЛ за месяц, она будет представлять родной клуб

Экс-наставник сборной России Зинэтула Билялетдинов прокомментировал создание и включение в МХЛ новой молодёжной команды «Академия Динамо «Красная Машина Юниор», где будут собраны юные воспитанники.

«Не всегда удаётся следить за МХЛ, но увидел, что в лигу приняли новые команды. Одна из них – «Красная Машина Юниор» – будет представлять мой родной клуб – «Динамо». Это конечно, целиком и полностью дело Романа Ротенберга. Ему доверили молодёжный участок работы, и он за месяц собрал команду и заявил её в МХЛ. Причём, как я понял, сам нашёл финансирование. Что в наше время сродни подвигу. Понятно, что сначала ребятам будет тяжело, это будет молодая команда, которая только дебютирует в лиге. Но лиха беда начало, это даст дополнительный импульс всей динамовской системе», — сказал Билялетдинов «Чемпионату».