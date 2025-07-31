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Голкипер Девон Леви продлил контракт с «Баффало Сэйбрз» на два года, кэпхит — $ 812 тыс.

Голкипер Девон Леви продлил контракт с «Баффало Сэйбрз» на два года, кэпхит — $ 812 тыс.
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23-летний канадский голкипер Девон Леви продлил контракт с «Баффало Сэйбрз» на два года. Кэпхит составил $ 812 тыс. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Вратарь, являвшийся ограниченно свободным агентом, бо́льшую часть прошлого сезона провёл в составе «Рочестера» в Американской хоккейной лиге, где одержал 25 побед в 42 встречах, пропуская в среднем 2,2 шайбы за игру, отражая 91,9% бросков. Леви в девяти играх за «Сэйбрз» показал результат 2-7-0, пропуская в среднем 4,12 шайбы за игру и отражая 87,2% бросков.

Ранее «Баффало Сэйбрз» подписал с защитником Конором Тимминсом двухлетний контракт со средней годовой зарплатой в $ 2,2 млн.

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