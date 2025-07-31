Нападающий Антон Слепышев подписал пробный контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых. Пробное соглашение с хоккеистом рассчитано до 25 августа. Форвард присоединился к «Динамо» прошлым летом.

Напомним, форвард приостановил контракт с бело-голубыми 4 октября 2024 года, а возобновил игру 27 декабря. Всего 31-летний хоккеист провёл за «Динамо» 29 матчей, забросив пять шайб и отдав две результатные передачи.

Слепышев — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА (2019, 2022, 2023), серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в составе сборной России.

Ранее московское «Динамо» расторгло и заключило новый контракт с вратарём Владиславом Подъяпольским.