Нападающий «Металлурга» Силантьев назвал топ-3 перехода в нынешнее межсезонье КХЛ

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев прокомментировал ход нынешнего межсезонья в Континентальной хоккейной лиге.

«Мне кажется, впервые межсезонье КХЛ такое насыщенное. В плане громких переходов, обменов, новых хоккеистов. У нас Дениса Зернова обменяли. Желаю ему удачи. Денис — хороший парень и игрок.

К сожалению, не будет участвовать «Витязь». «Куньлунь» переехал на «СКА Арену». Много интересного за это лето случилось. В топ-3 перехода могу включить Зернова (из «Металлурга» в ЦСКА. — Прим. «Чемпионата»), Исхакова (из ЦСКА в «Металлург». — Прим. «Чемпионата») и Толчинского (форвард покинул СКА и подписал контракт с «Металлургом». — Прим. «Чемпионата»). Для нашей команды приход новых игроков — только плюс. Теперь «Магнитка» стала ещё быстрее и мобильнее. Мы будем ещё быстрее, чем в прошлые сезоны», — заявил Силантьев.