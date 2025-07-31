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Токкет отреагировал на слова Мичкова, заявившего, что он против вбрасывания шайбы в зону

Токкет отреагировал на слова Мичкова, заявившего, что он против вбрасывания шайбы в зону
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет отреагировал на слова российского форварда команды Матвея Мичкова, который в одном из видео заявил, что он против обычного вбрасывания шайбы в зону. Нападающий сказал, что предпочёл бы бóльший контроль шайбы.

«Да, я посмотрел это видео. Мы с помощниками посмеялись. Конечно, он летел со скоростью две мили в час и перед ним никого не было. В такой ситуации, очевидно, не нужно это делать.

Однако я понимаю о чём он говорит. Он хочет держать шайбу, у него есть этот талант, и мы должны позволить ему проявить эту креативность. Мы хотим, чтобы этот парень владел шайбой как можно чаще. Мичков может играть на высоком уровне», — заявил Токкет в подкасте Nasty Knuckles.

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