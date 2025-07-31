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Натан Маккиннон прошёл блиц-опрос НХЛ, выбрав между Овечкиным и Ягром

Лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прошёл блиц-опрос Национальной хоккейной лиги, выбрав между российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и форвардом Яромиром Ягром.

— Марк Мессье или Яромир Ягр?

— Ягр.

— Яромир Ягр или Александр Овечкин?

— Это действительно сложно. Я выберу Ягра.

— Ягр или Сидни Кросби?

— Кросби.

— Сидни Кросби или Горди Хоу?

— Кросби.

— Сидни Кросби или Марио Лемье?

— Кросби (смеётся).

— Сидни Кросби или Бобби Орр?

— Ох… Я мало видел игру Орра. Выберу Кросби.

— Сидни Кросби или Уэйн Гретцки?

— Выберу Гретцки. Он единственный (улыбается), — заявил Маккиннон.