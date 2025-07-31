Натан Маккиннон прошёл блиц-опрос НХЛ, выбрав между Овечкиным и Ягром

Лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон прошёл блиц-опрос Национальной хоккейной лиги, выбрав между российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и форвардом Яромиром Ягром.
— Марк Мессье или Яромир Ягр?
— Ягр.
— Яромир Ягр или Александр Овечкин?
— Это действительно сложно. Я выберу Ягра.
— Ягр или Сидни Кросби?
— Кросби.
— Сидни Кросби или Горди Хоу?
— Кросби.
— Сидни Кросби или Марио Лемье?
— Кросби (смеётся).
— Сидни Кросби или Бобби Орр?
— Ох… Я мало видел игру Орра. Выберу Кросби.
— Сидни Кросби или Уэйн Гретцки?
— Выберу Гретцки. Он единственный (улыбается), — заявил Маккиннон.