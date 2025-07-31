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«Это неуважение к Игорю!» Быков — о неприглашении Никитина на парад «Локомотива»

«Это неуважение к Игорю!» Быков — о неприглашении Никитина на парад «Локомотива»
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил тот факт, что «Локомотив» не пригласил бывшего наставника Игоря Никитина на чемпионский парад.

«Если команда на чемпионском параде будет без экс главного тренера и его штаба, то это неуважение к Игорю Никитину и его штабу — тем специалистам, которые вели команду к победе!» — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что «Локомотив» не пригласил бывший тренерский штаб на чемпионский парад, который пройдёт 3 августа в Ярославле. В июне тренерский штаб, состоящий из пятёрых специалистов, подписал контракты с ЦСКА. В тренерском штабе ярославцев состояли Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов, Антон Курьянов и Дмитрий Пирожков.

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Источник: ХК «Локомотив» не сделал чемпионские перстни Игорю Никитину и его штабу
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