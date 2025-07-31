Бывший защитник СКА поделился ожиданиями от игры Ткачёва в «Металлурге»

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов поделился ожиданиями от игры нападающего Владимира Ткачёва в «Металлурге».

«Конечно, Ткачёв – один из лучших игроков КХЛ. Мне всегда нравится смотреть за его игрой, даже когда он ещё выступал за СКА. Очень интересно, когда шайба находится у Ткачёва, это всегда опасный момент. И даже несмотря на тяжёлую травму, он выглядел очень неплохо в концовке прошлого сезона. Надеюсь, он усилит игру «Металлурга», — приводит слова Сафронова Vprognoze.

Владимир Ткачёв в прошлом сезоне провёл за «Авангард» 17 матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал 11 результативных передач.