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Житков покинул пост спортивного директора «Адмирала» по семейным обстоятельствам

Житков покинул пост спортивного директора «Адмирала» по семейным обстоятельствам
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По семейным обстоятельствам пост спортивного директора «Адмирала» покидает Павел Житков. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Вакантное место занял Вадим Аверкин, который в прошедшем сезоне работал в «Торпедо» на посту генерального менеджера.

«К сожалению, так сложились обстоятельства, что сейчас я не могу присоединиться к команде и продолжить работу. Хочу поблагодарить руководство клуба, тренерский штаб, игроков и болельщиков за время проведённое в клубе. За свою работу в «Адмирале» мне не стыдно – считаю, что вместе нам удалось многое изменить в лучшую сторону.

В прошлом сезоне мы собрали хорошую команду, а сейчас, совместно с тренерским штабом хорошо поработали на рынке и создали боеспособный коллектив. На данном этапе я сделал всё, что от меня требовалось в комплектовании команды и уверен, что этот коллектив способен решать поставленные задачи и радовать болельщиков.

Я искренне получал удовольствие от работы во Владивостоке и всегда работал на совесть. «Адмирал» и Владивосток навсегда останутся в моём сердце. Трудно прощаться, но горжусь тем, что мы сделали вместе. До новых встреч!» — заявил Житков.

Отметим, что Житков работал на посту спортивного директора «Адмирала» с 2023 года.

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