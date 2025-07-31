Житков покинул пост спортивного директора «Адмирала» по семейным обстоятельствам

По семейным обстоятельствам пост спортивного директора «Адмирала» покидает Павел Житков. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Вакантное место занял Вадим Аверкин, который в прошедшем сезоне работал в «Торпедо» на посту генерального менеджера.

«К сожалению, так сложились обстоятельства, что сейчас я не могу присоединиться к команде и продолжить работу. Хочу поблагодарить руководство клуба, тренерский штаб, игроков и болельщиков за время проведённое в клубе. За свою работу в «Адмирале» мне не стыдно – считаю, что вместе нам удалось многое изменить в лучшую сторону.

В прошлом сезоне мы собрали хорошую команду, а сейчас, совместно с тренерским штабом хорошо поработали на рынке и создали боеспособный коллектив. На данном этапе я сделал всё, что от меня требовалось в комплектовании команды и уверен, что этот коллектив способен решать поставленные задачи и радовать болельщиков.

Я искренне получал удовольствие от работы во Владивостоке и всегда работал на совесть. «Адмирал» и Владивосток навсегда останутся в моём сердце. Трудно прощаться, но горжусь тем, что мы сделали вместе. До новых встреч!» — заявил Житков.

Отметим, что Житков работал на посту спортивного директора «Адмирала» с 2023 года.