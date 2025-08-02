«Чемпионские эмоции постепенно утихли». Каюмов — о подготовке «Локомотива» к сезону

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов рассказал о подготовке ярославского клуба к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

— Как ваше самочувствие, все травмы и болячки после плей-офф уже залечены?

— Да, потихоньку восстанавливаюсь, прохожу реабилитацию. В целом всё хорошо, готовлюсь к сезону, жду старта регулярного чемпионата. Второй год подряд нам предстоит сыграть за Кубок Открытия, стартовать первыми.

— Где и как провели отпуск, когда приступаете к активным тренировкам?

— Сначала вместе с Никитой Кирьяновым сделали операцию на плечах, потом немного отдохнули, позагорали, съездили на море. Теперь начинаем работать в зале и скоро, в начале августа, выходим на лёд.

— Чемпионские эмоции уже улеглись?

— Эмоции постепенно утихли, сейчас планомерно собираемся с ребятами, проходим УМО, которое каждый год назначается в нашем знаменитом ярославском медцентре, — сказал Каюмов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артуром Каюмовым читайте на «Чемпионате» сегодня, 2 августа, в 12:00 мск.