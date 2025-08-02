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«Нужно чтить и помнить ребят, которые ушли». Каюмов — о Кубке Гагарина у дома Ткаченко

«Нужно чтить и помнить ребят, которые ушли». Каюмов — о Кубке Гагарина у дома Ткаченко
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Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов рассказал, как игроки ярославского клуба привезли Кубок Гагарина к дому, где прошло детство Ивана Ткаченко, который погиб в авиакатастрофе 2011 года.

— Расскажите, у кого появилась идея отвезти Кубок Гагарина к дому, где прошло детство Ивана Ткаченко?
— Нас позвал методист клуба Саша Кулаков, у которого по графику был день с Кубком Гагарина. В итоге я, Георгий Иванов и Даниил Исаев вместе с Сашей отправились к отцу Ивана Ткаченко. Сочли, что это очень важно для нас, нужно чтить и помнить ребят, которые ушли. Считаю, что та команда была ничуть не хуже нашей. Поэтому мы выбрали для себя правильное направление, показали кубок родителям Вани и жителям брагинского района Ярославля, — сказал Каюмов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артуром Каюмовым читайте на «Чемпионате»:
«Строгость Хартли для нас не сюрприз, к системному хоккею привыкли». Интервью с Каюмовым
Эксклюзив
«Строгость Хартли для нас не сюрприз, к системному хоккею привыкли». Интервью с Каюмовым
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Новости. Хоккей
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