«Нужно чтить и помнить ребят, которые ушли». Каюмов — о Кубке Гагарина у дома Ткаченко

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов рассказал, как игроки ярославского клуба привезли Кубок Гагарина к дому, где прошло детство Ивана Ткаченко, который погиб в авиакатастрофе 2011 года.

— Расскажите, у кого появилась идея отвезти Кубок Гагарина к дому, где прошло детство Ивана Ткаченко?

— Нас позвал методист клуба Саша Кулаков, у которого по графику был день с Кубком Гагарина. В итоге я, Георгий Иванов и Даниил Исаев вместе с Сашей отправились к отцу Ивана Ткаченко. Сочли, что это очень важно для нас, нужно чтить и помнить ребят, которые ушли. Считаю, что та команда была ничуть не хуже нашей. Поэтому мы выбрали для себя правильное направление, показали кубок родителям Вани и жителям брагинского района Ярославля, — сказал Каюмов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.