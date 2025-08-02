Нападающий «Локомотива» Каюмов подробно рассказал о своём дне с Кубком Гагарина

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов подробно рассказал о своём проведённом дне с Кубком Гагарина.

— А как вы провели своё личное время с кубком?

— Это получилось незабываемо! Два грандиозных, запоминающихся дня. Сперва везли кубок на машине из Москвы до Казани, потом летели на двух небольших самолётах Cessna из Казани до Бугульмы. Большой респект моему другу детства Саше Афанасьеву. Мы с ним вместе начинали играть в хоккей в Бугульме.

— Очень необычно.

— Да. Прилетели в Бугульму, после чего пересели на поезд и поехали на местную станцию, где нас встречало руководство Куйбышевской железной дороги и мэр города. Всё получилось красиво и очень приятно. Затем поехали во дворец молодёжи нашего города. Там я дал небольшое интервью, встретился со своей бывшей учительницей. Апофеозом праздника стало записанное прямо из космоса поздравление моим земляком и прославленным космонавтом, Героем России Сергеем Рыжиковым.

— А что было во второй день?

— Во второй день посетил ледовый дворец, где я начинал свой хоккейный путь. Пофотографировался с ребятами, с родителями. Отметили, так скажем, в более близком кругу с друзьями, родственниками и знакомыми, посидели в ресторане, — сказал Каюмов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.