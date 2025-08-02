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Игрок «Локомотива» Каюмов ответил, как узнал о неприглашении Никитина на чемпионский парад

Игрок «Локомотива» Каюмов ответил, как узнал о неприглашении Никитина на чемпионский парад
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Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов рассказал об уходе Игоря Никитина с поста главного тренера ярославского клуба.

— Чемпионский парад «Локомотива», запланированный на 3 августа, уже завтра. Какие планы, как планируете отпраздновать?
— Нам сказали, что 3 августа состоится парад, всем нужно явиться. Ждём плана действий и как всё будет происходить.

— Довелось услышать, что на него не приглашён Игорь Никитин и другие бывшие тренеры ярославцев…
— Да, я слышал из новостей, читал в прессе.

— Как лично вы расстались с Игорем Валерьевичем?
— Мы с ним тепло попрощались, поговорили, объяснились на хорошей ноте, пожелали друг другу удачи. Я сказал, что игры с ЦСКА очень важные и принципиальные для нашей команды, так что будет очень интересно, — сказал Каюмов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артуром Каюмовым читайте на «Чемпионате»:
«Строгость Хартли для нас не сюрприз, к системному хоккею привыкли». Интервью с Каюмовым
Эксклюзив
«Строгость Хартли для нас не сюрприз, к системному хоккею привыкли». Интервью с Каюмовым
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