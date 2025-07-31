Артюхин: «Салават» сильно ослабел, не вижу, что команда пройдёт дальше второго раунда

Бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин поделился ожиданиями от игры «Салавата Юлаева» в новом сезоне КХЛ.

— В следующем сезоне «Салават Юлаев» собирается делать ставку исключительно на собственных воспитанников, как считаете, будут ли у них реальные шансы хотя бы на попадание в плей‑офф?

— С одной стороны, урезание бюджета – плохо, но зато у молодых игроков, воспитанников клуба появится шанс проявить себя. Они получат больше игрового времени и больше доверия от тренерского штаба.

А что касается результата «Салавата Юлаева» в следующем сезоне, пока сложно об этом говорить, конечно, команда сильно ослабела. «Салават» будет бороться, однако такого же достижения, как в прошлом году, ждать не стоит. Не вижу, что эта команда может пройти дальше второго раунда. Понятно, что задачей будет попадание в плей‑офф, в принципе, это реализуемо. Но важно будет понять, насколько молодые ребята готовы к игре на лидерских ролях в КХЛ, — приводит слова Артюхина «Матч ТВ».