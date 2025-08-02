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«В этом плане «Локомотив» подготовлен и обучен». Каюмов — о жёстких требованиях Хартли

«В этом плане «Локомотив» подготовлен и обучен». Каюмов — о жёстких требованиях Хартли
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Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов поделился ожиданиями от работы с новым главным тренером ярославского клуба Бобом Хартли.

— Какие ожидания от грядущей работы с канадским тренером Бобом Хартли?
— Мне мои знакомые коллеги-хоккеисты рассказывали некоторые аспекты работы с Бобом. На самом деле, мы с ним уже созвонились по видеосвязи, переговорили, плодотворно пообщались. Довольны друг другом, всё прошло в позитивном рабочем режиме. По более конкретным хоккейным вещам и требованиям поговорим при личной встрече. Хартли уже позвонил всем ребятам, со всеми пообщался и познакомился.

— Знаете, это строгий и требовательный специалист?
— В этом плане мы уже подготовлены и обучены, для нас это не новость и не сюрприз. К системному хоккею мы привыкли.

— Это будет ваш третий тренер-иностранец в карьере?
— Да, я поработал с Крэйгом Мактавишем, был ещё Майк Пелино, — сказал Каюмов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артуром Каюмовым читайте на «Чемпионате»:
«Строгость Хартли для нас не сюрприз, к системному хоккею привыкли». Интервью с Каюмовым
Эксклюзив
«Строгость Хартли для нас не сюрприз, к системному хоккею привыкли». Интервью с Каюмовым
Комментарии
Новости. Хоккей
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