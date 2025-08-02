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Форвард «Локомотива» Каюмов высказался о продлении контракта Радулова с ярославским клубом

Форвард «Локомотива» Каюмов высказался о продлении контракта Радулова с ярославским клубом
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Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов высказался о сохранении чемпионского состава ярославцев и прокомментировал продление контракта Александра Радулова с командой.

— Здорово, что ярославцам практически полностью удалось сохранить свой чемпионский состав?
— Согласен, это заслуга нашего менеджмента и президента клуба Юрия Николаевича Яковлева. Очень хотим повторить наше достижение и снова стать чемпионами.

— В условиях нынешней жёсткой конкуренции в КХЛ задача выиграть второй Кубок Гагарина подряд вполне выполнима?
— Конечно, все шансы у нас есть. Самое главное, что наша команда и все ребята знают, за счёт чего нужно побеждать. Если мы будем придерживаться своей игры и стратегии, то шансы велики. Костяк сохранился, а это самое главное.

— Радулова тоже удалось сохранить ещё на год.
— Мы в коллективе этому очень рады. Фигура Саши и его важность очень много раз обсуждались. Все прекрасно знают, какого уровня этот спортсмен, — сказал Каюмов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артуром Каюмовым читайте на «Чемпионате»:
«Строгость Хартли для нас не сюрприз, к системному хоккею привыкли». Интервью с Каюмовым
Эксклюзив
«Строгость Хартли для нас не сюрприз, к системному хоккею привыкли». Интервью с Каюмовым
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