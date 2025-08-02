Форвард «Локомотива» Каюмов высказался о продлении контракта Радулова с ярославским клубом

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов высказался о сохранении чемпионского состава ярославцев и прокомментировал продление контракта Александра Радулова с командой.

— Здорово, что ярославцам практически полностью удалось сохранить свой чемпионский состав?

— Согласен, это заслуга нашего менеджмента и президента клуба Юрия Николаевича Яковлева. Очень хотим повторить наше достижение и снова стать чемпионами.

— В условиях нынешней жёсткой конкуренции в КХЛ задача выиграть второй Кубок Гагарина подряд вполне выполнима?

— Конечно, все шансы у нас есть. Самое главное, что наша команда и все ребята знают, за счёт чего нужно побеждать. Если мы будем придерживаться своей игры и стратегии, то шансы велики. Костяк сохранился, а это самое главное.

— Радулова тоже удалось сохранить ещё на год.

— Мы в коллективе этому очень рады. Фигура Саши и его важность очень много раз обсуждались. Все прекрасно знают, какого уровня этот спортсмен, — сказал Каюмов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.