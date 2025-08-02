«Настораживает, что исчезают некоторые команды КХЛ». Каюмов — о снятии «Витязя»

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов прокомментировал уровень Континентальной хоккейной лиги и высказался о снятии «Витязя» из-за финансовых проблем.

— КХЛ, на ваш взгляд, за последние годы стала более интересной, конкурентоспособной и привлекательной лигой?

— В целом да, из года в год лига становится всё более интересной, захватывающей, сказывается потолок зарплат. Уровень высокий, но настораживает, что исчезают некоторые команды, это никого не радует. Надеюсь, что тот же «Витязь» покинул КХЛ временно и скоро вернётся. Всё-таки это клуб с богатой историей, — сказал Каюмов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.