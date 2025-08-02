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«Настораживает, что исчезают некоторые команды КХЛ». Каюмов — о снятии «Витязя»

«Настораживает, что исчезают некоторые команды КХЛ». Каюмов — о снятии «Витязя»
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Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов прокомментировал уровень Континентальной хоккейной лиги и высказался о снятии «Витязя» из-за финансовых проблем.

— КХЛ, на ваш взгляд, за последние годы стала более интересной, конкурентоспособной и привлекательной лигой?
— В целом да, из года в год лига становится всё более интересной, захватывающей, сказывается потолок зарплат. Уровень высокий, но настораживает, что исчезают некоторые команды, это никого не радует. Надеюсь, что тот же «Витязь» покинул КХЛ временно и скоро вернётся. Всё-таки это клуб с богатой историей, — сказал Каюмов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артуром Каюмовым читайте на «Чемпионате»:
«Строгость Хартли для нас не сюрприз, к системному хоккею привыкли». Интервью с Каюмовым
Эксклюзив
«Строгость Хартли для нас не сюрприз, к системному хоккею привыкли». Интервью с Каюмовым
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Новости. Хоккей
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