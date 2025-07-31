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Бывший тренер ЦСКА по физподготовке Бреннан занял аналогичную должность в «Коламбусе»

Бывший тренер ЦСКА по физподготовке Бреннан занял аналогичную должность в «Коламбусе»
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Бывший тренер ЦСКА по физподготовке Барри Бреннан занял аналогичную должность в «Коламбус Блю Джекетс», сообщает пресс-служба американской команды. Отмечается, что специалист ранее работал в клубе с 2005 по 2010 год.

После ухода из «Коламбуса» он провёл сезон-2010/2011 в «Атланте Трэшерз». С 2012 по 2024 год он работал в Континентальной хоккейной лиге, в том числе шесть лет был тренером физподготовке в ЦСКА, где работал с Сергеем Фёдоровым.

«Барри Бреннан — уважаемый и опытный лидер в своей области, и мы очень рады приветствовать его снова в «Блю Джекетс», — заявил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл.

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