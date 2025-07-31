Контракт Проворова с «Коламбусом» — в топ-10 худших соглашений по версии The Athletic

Североамериканский портал The Athletic представил топ-10 худших контрактов Национальной хоккейной лиги.

В список попало семилетнее соглашение российского защитника Ивана Проворова с «Коламбус Блю Джекетс» с кэпхитом в $ 8,5 млн.

«Проворов — отличный защитник, но его новый контракт слишком обременительный и слишком длинный, если учитывать его нынешний потенциал и, вероятно, возраст. У Проворова были все рычаги давления, и он воспользовался ими в полной мере, сразу же заключив одну из самых выгодных для игроков сделок в лиге.

Игра Проворова, вероятно, ещё больше ухудшится во второй половине контракта. Шансы на то, что он внезапно станет полноценным топ-игроком, невелики. У «Коламбуса» было много свободного места под потолком зарплат, однако вариантов заменить Проворова было не так много. С этой точки зрения понятно, почему «Блю Джекетс» сделали то, что, по их мнению, было необходимо, — но это всё равно не делает сделку более приемлемой», — сказано в статье.

Полностью топ-10 худших контрактов НХЛ по версии The Athletic выглядит так:

1. Джонатан Юбердо («Калгари Флэймз»), 6 лет с кэпхитом $ 10,5 млн;

2. Иван Проворов («Коламбус Блю Джекетс»), 8 лет с кэпхитом $ 8,5 млн;

3. Чандлер Стивенсон («Сиэтл Кракен»), 6 лет с кэпхитом $ 6,3 млн;

4. Брэди Шей («Нэшвилл Предаторз»), 6 лет с кэпхитом $ 7 млн;

5. Николас Хаг («Нэшвилл Предаторз»), 4 года с кэпхитом $ 5,5 млн;

6. Шон Кутюрье («Филадельфия Флайерз»), 5 лет с кэпхитом $ 7,8 млн;

7. Райан Пулок («Нью-Йорк Айлендерс»), 5 лет с кэпхитом $ 6,2 млн;

8. Сэм Беннетт («Флорида Пантерз»), 8 лет с кэпхитом $ 8 млн;

9. Коди Сеси («Лос-Анджелес Кингз»), 4 года с кэпхитом $ 4,5 млн;

10. Таннер Жанно («Бостон Брюинз»), 5 лет с кэпхитом $ 3,4 млн.