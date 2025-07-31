«У них есть основания». Вайсфельд — об отсутствии перстня для Никитина от «Локомотива»

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ, а ныне скаут «Питсбург Пингвинз» Леонид Вайсфельд отреагировал на тот факт, что «Локомотив» не изготовил чемпионские перстни для тренера Игоря Никитина и его штаба в связи с завоеванием Кубка Гагарина в сезоне‑2024/2025.

«Правильно ли со стороны «Локомотива» так себя вести в направлении людей, которые сделали команду чемпионом? Не могу сказать, что я поддерживаю данное решение. Это очень сложная ситуация. Но у ярославцев есть основания на такие действия», — приводит слова Вайсфельда «Советский спорт».

Ранее стало известно, что «Локомотив» не пригласил бывший тренерский штаб на чемпионский парад, который пройдёт 3 августа в Ярославле.