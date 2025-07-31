Терещенко: Квартальнов никогда не будет сдувать с иностранцев пылинки

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о стиле работы главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова.

«Квартальнов никогда не будет сдувать с иностранцев пылинки, как это было в Минске до его прихода туда. Кто не будет работать и отдаваться, тот не будет играть у Дмитрия Вячеславовича вне зависимости от паспорта и контракта», — приводит слова Терещенко LiveResult.

Напомним, в прошедшем сезоне минчане дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина, в котором уступили челябинскому «Трактору» (1-4).

Ранее Алексей Терещенко поделился ожиданиями от игры минского «Динамо» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.