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Терещенко: Квартальнов никогда не будет сдувать с иностранцев пылинки

Терещенко: Квартальнов никогда не будет сдувать с иностранцев пылинки
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о стиле работы главного тренера минского «Динамо» Дмитрия Квартальнова.

«Квартальнов никогда не будет сдувать с иностранцев пылинки, как это было в Минске до его прихода туда. Кто не будет работать и отдаваться, тот не будет играть у Дмитрия Вячеславовича вне зависимости от паспорта и контракта», — приводит слова Терещенко LiveResult.

Напомним, в прошедшем сезоне минчане дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина, в котором уступили челябинскому «Трактору» (1-4).

Ранее Алексей Терещенко поделился ожиданиями от игры минского «Динамо» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

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