Сайт НХЛ дал прогноз на состав звеньев «Вашингтона» в новом сезоне

Журналист Харви Валентайн на официальном сайте Национальной хоккейной лиги дал прогноз на состав звеньев «Вашингтон Кэпиталз» в новом сезоне.

Овечкин — Строум — Бовиллье;

А. Протас — Дюбуа — Уилсон;

Милано — Макмайкл — Леонард;

Дьюхейм — Дауд — Сурдиф;

Сандин — Карлсон;

Чикран — ван Римсдайк;

Фехервари — Рой;

Вратари: Логан Томпсон, Чарли Линдгрен.

Напомним, в прошлом сезоне «Вашингтон Кэпиталз» в регулярке занял первое место в Восточной конференции. В стартовом раунде розыгрыша плей-офф подопечные Спенсера Карбери победили «Монреаль Канадиенс» (4-1), во втором — проиграли «Каролине Харрикейнз» (1-4).