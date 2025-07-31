Сайт НХЛ дал прогноз на состав звеньев «Вашингтона» в новом сезоне

Журналист Харви Валентайн на официальном сайте Национальной хоккейной лиги дал прогноз на состав звеньев «Вашингтон Кэпиталз» в новом сезоне.
Овечкин — Строум — Бовиллье;
А. Протас — Дюбуа — Уилсон;
Милано — Макмайкл — Леонард;
Дьюхейм — Дауд — Сурдиф;
Сандин — Карлсон;
Чикран — ван Римсдайк;
Фехервари — Рой;
Вратари: Логан Томпсон, Чарли Линдгрен.
Напомним, в прошлом сезоне «Вашингтон Кэпиталз» в регулярке занял первое место в Восточной конференции. В стартовом раунде розыгрыша плей-офф подопечные Спенсера Карбери победили «Монреаль Канадиенс» (4-1), во втором — проиграли «Каролине Харрикейнз» (1-4).