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Сайт НХЛ дал прогноз на состав звеньев «Вашингтона» в новом сезоне

Сайт НХЛ дал прогноз на состав звеньев «Вашингтона» в новом сезоне
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Журналист Харви Валентайн на официальном сайте Национальной хоккейной лиги дал прогноз на состав звеньев «Вашингтон Кэпиталз» в новом сезоне.

Овечкин — Строум — Бовиллье;
А. Протас — Дюбуа — Уилсон;
Милано — Макмайкл — Леонард;
Дьюхейм — Дауд — Сурдиф;

Сандин — Карлсон;
Чикран — ван Римсдайк;
Фехервари — Рой;

Вратари: Логан Томпсон, Чарли Линдгрен.

Напомним, в прошлом сезоне «Вашингтон Кэпиталз» в регулярке занял первое место в Восточной конференции. В стартовом раунде розыгрыша плей-офф подопечные Спенсера Карбери победили «Монреаль Канадиенс» (4-1), во втором — проиграли «Каролине Харрикейнз» (1-4).

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